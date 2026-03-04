Драматичен край прати Страсбург на полуфинал за купата на Франция

Страсбург се класира за полуфиналите в турнира за купата на Франция след драматична победа с 2:1 над Реймс на свой терен. Всички попадения паднаха в заключителните минути на четвъртфиналния сблъсък. Домакините решиха мача със два точни удара от дузпа, а гостите стигнаха само до почетен гол дълбоко в добавеното време.

Напрежението в двубоя се задържа до самия край, когато в 83-ата минута Страсбург получи дузпа. Хоакин Паничели застана зад топката и не сгреши, извеждайки домакините напред в резултата.

Само четири минути по-късно последва нов удар от бялата точка. Този път точен беше съотборникът му Хулио Енсисо, който удвои преднината и на практика наклони окончателно везните в полза на отбора от Лига 1.

Реймс, финалист в турнира от миналия сезон и тим, който се бори за завръщане в елита, все пак успя да върне едно попадение. Заби се разписа в четвъртата минута на добавеното време и оформи крайното 2:1, но голът дойде твърде късно, за да промени изхода от мача.

Успехът изпраща Страсбург на полуфиналите за първи път от 2001 година. Тогава клубът стига до самия връх и печели трофея, което прави настоящото класиране едно от най-значимите за отбора през последните десетилетия.

Борбата за място на финала продължава със останалите четвъртфинални двубои в турнира. Олимпик Лион приема Ланс, Лориен е домакин на Ница, а Олимпик Марсилия ще се изправи срещу Тулуза.

