Катастрофа за Ливърпул срещу последния в класирането

Ливърпул допусна болезнено поражение с 1:2 при гостуването си на последния в класирането Улвърхямптън. „Вълците“ стигнаха до успеха на стадион „Молиню“ с гол дълбоко в добавеното време. Загубата нанесе сериозен удар по амбициите на мърсисайдци да се преборят за място сред първите четири във Висшата лига.

Първото полувреме не предложи почти нищо запомнящо се. Двата отбора действаха предпазливо и положенията пред вратите почти липсваха. Жозе Са се намеси при удар на Коди Гакпо, но без сериозни затруднения, докато домакините така и не успяваха да стигнат до завършващ удар, въпреки няколко добри атаки.

След почивката тимът на Арне Слот повиши оборотите и започна да натиска по-сериозно. В 51-ата минута резервата Къртис Джоунс беше близо до попадение след разбъркване при корнер, но топката се отби в гредата. Малко по-късно и Гакпо беше близо до гол, но късметът отново не беше на страната на „червените“.

Докато Ливърпул търсеше пролука в защитата, домакините дочакаха своя шанс. В 78-ата минута резервата Родриго Гомеш получи отличен пас и с хладнокръвен удар изведе Улвърхямптън напред в резултата.

Радостта на „вълците“ обаче трая кратко. Само пет минути по-късно Мохамед Салах се възползва от грешка в отбраната и изравни, отбелязвайки първия си шампионатен гол от ноември насам.

В заключителните минути Ливърпул се хвърли в атака в търсене на пълен обрат, но пропусна отлична възможност след неточно подаване на Салах. Така се стигна до четвъртата минута на добавеното време, когато Андре отправи далечен удар, топката рикошира и заблуди Алисон за крайното 2:1.

С поражението отборът на Арне Слот пропусна възможността да се изравни по точки с Манчестър Юнайтед. Улвърхямптън записа едва трета победа от началото на сезона, макар че остава на дъното в класирането.

