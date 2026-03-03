Чака се сензационен двубой с Гришо

Съвсем скоро може да гледаме нов двубой между Григор Димитров и най-добрия актуален тенисист в света - Карлос Алкарас. Това ще се случи още във втория кръг на Индиън Уелс, ако българинът преди това мине през Терънс Атман.

Сънародникът ни ще търси реванш от французина, след като миналата седмица 24-годишният левичар се наложи с 6:3, 6:3 при двубой от надпреварата в Акапулко.

Алкарас по право започва участие директно от II кръг, където очаква именно победителя от двубоя между Димитров и Атман. Досега историята на българина срещу испанеца включва шест срещи и Карлито допуска само две поражения. Те са на Мастърс - на 1/8-финал в Шанхай през 2023 г. и на 1/4-финал в Маями през 2024 г.

За последно Григор и Карлос играха в САЩ преди година. Тогава световният №1 разгроми Димитров с 6:1, 6:1 и се класира за 1/4-финалите, а впоследствие отпадна на 1/2-финал след трисетова загуба срещу бъдещия шампион Джак Дрейпър.

Надпреварата в Индиън Уелс ще се проведе между 4 и 15 март.

