Алкарас оцеля в трисетова битка, Синер сензационно аут в Доха

Карлос Алкарас се класира за полуфиналите на турнира от сериите АТП 500 в Доха с награден фонд 2 833 335 долара, след като обърна Карен Хачанов в трисетова битка. В същото време вторият поставен Яник Синер отпадна изненадващо на четвъртфиналите след поражение от Якуб Меншик. Надпреварата на твърда настилка в Катар навлиза в решителната си фаза със сериозни размествания.

Водачът в схемата Алкарас трябваше да премине през сериозно изпитание срещу седмия поставен Хачанов. Испанецът загуби първия сет след тайбрек, в който руснакът бе по-прецизен. Във втория сет Алкарас повиши агресията и реализира ключов пробив в петия гейм, който се оказа достатъчен за 6:4. Решителната част започна по сходен сценарий - пробиви в точните моменти и контрол върху разиграванията, за да затвори мача с 6:3 след два часа и 28 минути игра.

На полуфиналите испанецът ще се изправи срещу защитаващия титлата си Андрей Рубльов. Петият поставен руснак отстрани Стефанос Циципас с 6:3, 7:6(2) в мач, продължил час и 36 минути. Два пробива в първия сет наклониха везните в негова полза, а във втория Рубльов бе безапелационен в тайбрека и не остави шанс за обрат.

В другия поток Артюр Фис си осигури място сред най-добрите четирима след убедителен успех с 6:3, 6:3 над Иржи Лехечка. Французинът наложи темпото още от началото и не позволи на съперника си да намери ритъм.

Най-голямата изненада обаче поднесе Якуб Меншик. Шестият поставен чех елиминира втория в схемата Яник Синер със 7:6(3), 2:6, 6:3 за два часа и 13 минути. Първият сет бе решен след напрегнат тайбрек, в който Меншик демонстрира хладнокръвие. Синер отговори с доминация във втората част и четири поредни спечелени гейма, но в решителния сет чехът проби рано, поведе с 5:3 и с нов пробив сложи точка на сблъсъка.

Полуфиналите в Доха противопоставят Алкарас срещу Рубльов и Фис срещу Меншик - дуели, които обещават нова доза тенис на високи обороти.

