Три гола след паузата изстреляха Фиорентина напред

Фиорентина направи огромна крачка към осминафиналите в Лигата на конференциите, след като разгроми Ягелония с 3:0 като гост в първия плейофен сблъсък. Италианците решиха всичко след почивката и взеха сериозен аванс преди реванша във Флоренция. В останалите срещи от вечерта не липсваха изненади, минимални победи и драматични развръзки.

В Бялисток първото полувреме премина без голове, но след паузата Фиорентина наложи темпото. В 53-ата минута Лука Раниери откри резултата и разклати домакините. Роландо Мандрагора удвои, а Роберто Пиколи оформи крайното 3:0 от дузпа, с което италианците поставиха Ягелония в изключително трудна позиция. Тимът от Флоренция затвърди репутацията си на един от фаворитите в турнира, след като през последните години стигна финал и полуфинал в надпреварата.

Самсунспор също си тръгна доволен от гостуването си, след като спечели с 1:0 срещу Шкендия в Скопие. Единственият гол реализира Мариус от Чад, който се възползва от шанс пред вратата и осигури минимален, но ценен аванс за турския тим. Със същия резултат Риека надви Омония в Кипър, като Даниел Аду Аджей се разписа три минути преди края и донесе успеха на хърватите.

В Косово Целие спечели зрелищна победа с 3:2 срещу Дрита. Словенците поведоха с 2:0, но допуснаха изравняване и трябваше да търсят спасение в добавеното време. Тогава Матей Поплатник, познат от престоя си в българската Първа лига, вкара решаващото попадение и хвърли съотборниците си в еуфория.

Изненадата на вечерта дойде от Армения, където Ноа победи АЗ Алкмаар с 1:0. Оганес Амбарцумян отбеляза единствения гол в началото на второто полувреме и осигури минимално, но престижно предимство за арменците.

Кристъл Палас не успя да стигне до победа при визитата си на Зрински и завърши 1:1. Исмаила Сар даде преднина на англичаните преди почивката, но Карло Абрамович изравни малко след началото на второто полувреме.

Лех Познан направи силна заявка с 2:0 срещу Куопио като гост, след голове на Антони Козубал и Теофик Исмаил. В Чехия Сигма Оломоуц и Лозана завършиха 1:1 и оставиха всичко да се реши в реванша след седмица.

Всички резултати от първите мачове в плейофния кръг на Лига на конференциите:

КуПС Куопио (Финландия) - Лех Познан (Полша) 0:2

Ноа (Армения) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) 1:0

Сигма Оломоуц (Чехия) - Лозана (Швейцария) 1:1

Зрински (Босна и Херцеговина) - Кристъл Палас (Англия) 1:1

Дрита (Косово) - Целие (Словения) 2:3

Ягелония (Полша) - Фиорентина (Италия) 0:3

Омония (Кипър) - Риека (Хърватия) 0:1

Шкендия (Република Северна Македония) - Самсунспор (Турция) 0:1

Реваншите ще се играят на 26-ти февруари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com