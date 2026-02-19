Лудогорец тръгва на реванш срещу Ференцварош

Лудогорец продължава европейския си поход с плейофен сблъсък от Лига Европа срещу познатия съперник Ференцварош. Първият мач е тази вечер от 22:00 часа на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград. Залогът е огромен - място на осминафиналите и шанс за изчистване на старите сметки с унгарците. Атмосферата в Разград се очаква да бъде наелектризирана.

Тимът на Пер-Матиас Хьогмо стигна до плейофите след минимална, но историческа победа с 1:0 над Ница у дома в последния мач от основната фаза. Успехът донесе 22-а позиция в крайното класиране и избегнат сблъсък с германския Щутгарт. Жребият обаче изправи българския шампион срещу добре познат съперник.

Ференцварош вече нанесе два болезнени удара на Лудогорец през този сезон. През август унгарците елиминираха зелените в третия квалификационен кръг на Шампионската лига след 0:0 в Разград и 3:0 в Будапеща. По-късно в основната фаза на Лига Европа отново спечелиха у дома, този път с 3:1. Сега в Разград говорят за реванш.

Под ръководството на Хьогмо Лудогорец показа съвсем различно лице. Отборът стабилизира играта си след периода при Руи Мота, спечели Суперкупата на България и достигна полуфиналите за Купата на страната. Допълнително самочувствие донесоха и двете победи с по 1:0 над лидера в Първа лига Левски.

„Наистина очакваме мача с нетърпение. Виждам, че ставаме все по-добри в пробивите зад защитата, имаме много движение както с топката, така и без нея, което е важно срещу отбор като Ференцварош, който играе много един на един в защита. Така че определено очакваме мача с нетърпение“, заяви Хьогмо преди двубоя.

Първата среща ще бъде ръководена от германска съдийска бригада начело с Тобиас Щилер. Помощници ще бъдат Ласе Кословски и Марк Борш, четвърти съдия е Матиас Йоленбек, а на ВАР ще работят Сьорен Щоркс и Йохан Пфайфер. Реваншът в Будапеща на „Групама Арена“ е на 26 февруари от 19:45 часа българско време. Победителят от двойката ще се изправи на осминафиналите срещу Порто или Брага.

