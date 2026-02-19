Арсенал изпусна победа в последната секунда

Арсенал допусна болезнено равенство 2:2 срещу последния в класирането Уулвърхямптън в изтеглен мач от 31-ия кръг на Висшата лига. Букайо Сака даде ранен аванс на лондончани, а Пиеро Инкапие удвои след почивката. Домакините обаче върнаха интригата и стигнаха до точката в добавеното време след грубо неразбирателство в защитата на гостите. Въпреки това Арсенал остава лидер, но напрежението на върха расте.

Още в петата минута Сака се възползва от добро разиграване и откри резултата, налагайки контрол в полза на отбора на Микел Артета. След почивката, в 56-ата минута, Пиеро Инкапие покачи на 0:2 и изглеждаше, че мачът е решен.

Само пет минути по-късно обаче Уго Буено върна надеждите на „вълците“ със зрелищно изпълнение, намалявайки на 1:2. Домакините усетиха колебанието в редиците на Арсенал и натиснаха в заключителните минути.

Кулминацията дойде дълбоко в добавеното време. При центриране в наказателното поле Габриел Магаляеш и Давид Рая не се разбраха, сблъскаха се и топката попадна в резервата Том Едози. Той стреля, а на голлинията Рикардо Калифиори не успя да изчисти и топката влезе в мрежата. Попадението бе записано като автогол на Калифиори и оформи крайното 2:2.

След този резултат Арсенал води във временното класиране с 58 точки. Манчестър Сити е втори с 53, но с мач по-малко, което може да намали разликата. Следват Астън Вила с 50, Манчестър Юнайтед с 45, Челси с 44, Ливърпул с 42 и Брентфорд с 40 точки.

