Гаф на Менян спъна Милан у дома

Милан и Комо не излъчиха победител и завършиха 1:1 в отложения двубой от 24-тия кръг на Серия А. Груб пропуск на Майк Менян позволи на Нико Пас да даде аванс на гостите в 32-рата минута. Рафаел Леао върна равенството след почивката с хладнокръвен завършек. Равенството оставя росонерите на 7 точки зад лидера Интер и усложнява битката за титлата.

Срещата започна при високо темпо, но именно индивидуална грешка наклони везните в полза на Комо. В 32-рата минута Менян допусна сериозен пропуск, от който Нико Пас се възползва без колебание и прати топката в мрежата за 0:1. Попадението смълча трибуните и внесе напрежение в редиците на домакините.

След почивката Милан натисна и логично стигна до изравняване. В 64-ата минута Рафаел Леао бе изведен зад защитата, остана сам срещу вратаря и с елегантен прехвърлящ удар възстанови равенството - 1:1. До края росонерите опитаха да стигнат до пълен обрат, но Комо удържа натиска и си тръгна с ценна точка.

Двубоят бе отложен заради церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Появи се дори екзотична идея срещата да се проведе в Австралия, но планът пропадна и мачът остана в Италия.

След равенството Интер води във временното класиране с 61 точки. Милан е втори с 54, следван от Наполи с 50, Рома с 47 и Ювентус с 46. Комо и Аталанта делят шестата позиция с по 42 точки, което допълнително заплита борбата за местата, даващи право на участие в евротурнирите.

