Драма и сензации в Шампионската лига

Будьо/Глимт поднесе една от големите изненади в плейофите на Шампионската лига, след като надигра Интер Милано с 3:1 у дома. Норвежците показаха хладнокръвие и ефективност, докато нерадзурите пропуснаха ключови положения и удариха две греди. В Белгия Атлетико Мадрид направи зрелищно 3:3 срещу Брюж, а Байер Леверкузен постигна първа победа като гост в елиминационна фаза. Реваншите са насрочени за 24 февруари.

В Норвегия домакините поведоха в 20-ата минута чрез Сондре Фет, който се възползва от колебание в защитата на Интер. Само десет минути по-късно Франческо Пио Еспозито изравни, връщайки интригата. Малко преди това гредата спаси Будьо/Глимт след опасен удар на Матео Дармиан. Втората част започна със същия сценарий - този път Лаутаро Мартинес разтресе гредата. Йенс Хауге върна преднината на домакините в 61-ата минута, а три минути по-късно Каспер Хьог довърши италианците за 3:1. Пет минути преди края Карлос Аугусто пропусна да намали, а серията от шест поредни победи на Интер във всички турнири бе прекъсната.

В Брюж зрителите станаха свидетели на истинска голова буря. Атлетико поведе рано с дузпа, реализирана от Хулиан Алварес, а в добавеното време на първата част Адемола Лукман покачи на 0:2. Белгийците обаче реагираха светкавично след почивката - Рафаел Ониедика и Николо Тресолди изравниха в рамките на осем минути за 2:2. В 79-ата минута автогол на Жоел Ордониес отново даде аванс на мадридчани, но минута преди края Христос Цолис фиксира крайното 3:3. Атлетико остава без победа като гост на Брюж - две равенства и три поражения.

В Пирея Байер Леверкузен наложи волята си срещу Олимпиакос и спечели с 2:0. Патрик Шик бе безпощаден с два гола в рамките на три минути - в 60-ата и 63-ата. Попадение на Мехди Тареми в края на първата част бе отменено заради засада след намеса на видео асистент реферите. Така германците записаха първи успех като гости в елиминационен мач от турнира.

По-рано Нюкасъл разгроми Карабах с 6:1 като гост и на практика обезсмисли реванша. Всички ответни срещи ще се изиграят на 24 февруари, когато ще стане ясно кои отбори ще продължат напред.

