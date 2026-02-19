Виляреал превзе Леванте и скочи на третото място

Виляреал измъкна трудна, но изключително ценна победа с 1:0 като гост на Леванте в отложен мач от 16-ия кръг на Ла Лига. Единственият гол падна след почивката и изкачи „жълтата подводница“ еднолично на третата позиция с 48 точки. Успехът идва в ключов момент от сезона и засилва натиска върху преките конкуренти. В края гостите пропуснаха да направят победата си по-убедителна.

Двубоят се развиваше при равностойна игра през първата част, в която двата отбора трудно достигаха до чисти положения. След паузата Виляреал намери своя момент. В 57-ата минута Жорж Микаутадзе се възползва от прецизна асистенция на Николо Пепе и с хладнокръвен удар прати топката в мрежата за 0:1.

Леванте опита да реагира, но защитата на гостите остана стабилна. В заключителните минути Виляреал имаше възможност да сложи точка на спора, но Алфонсо Педраса и Микаутадзе пропуснаха да реализират второ попадение. В крайна сметка минималният успех се оказа достатъчен.

След този резултат Реал Мадрид води в класирането с 60 точки, следван от Барселона с 58. Виляреал вече е трети с 48 точки, пред Атлетико Мадрид с 45 и Бетис с 41. Еспаньол е с 35, Селта с 34 и други.

