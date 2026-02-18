Посочиха новия лидер на Ливърпул

Централният бранител и капитан на английския шампион Ливърпул Върджил ван Дайк посочи Доминик Собослай за бъдещ лидер на отбора.

Унгарецът е играчът с най-постоянните представяния за мърсисайдци в кампанията, която е белязана от възходи и падения.

25-годишният полузащитник играе на няколко различни позиции, включително и като десен бек в отсъствието на титулярните състезатели в тази зона на игрището Конър Брадли и Жереми Фримпонг.

Понастоящем Андрю Робъртсън е вицекапитан на Ливърпул, но неговият договор изтича през лятото и бъдещето му все още не е сигурно.

„Това зависи от мениджъра, според мен. Очевидно Собослай се справя много добре. Той е играч, който може да направи следващата стъпка и да бъде лидер за този отбор“, каза Върджил ван Дайк, цитиран от „Скай Спортс“.

През този сезон Собослай има 10 гола и вече подобри най-доброто си постижение в рамките на една кампания за „червените“, доближавайки се и до най-силната си кампания за РБ Залцбург с 12 попадения.

„Всичко започва с това да бъдеш пример за другите, а той го прави досега през сезона. Също всичко около това - все още има къде да се подобри и това е хубаво нещо според мен, така че се надявам да бъде ключов играч за Ливърпул в следващите години“, добави Ван Дайк.

Ливърпул заема шестото място във Висшата лига с 42 точки след 26 кръга, на 15 точки зад лидера Арсенал и на 2 от местата за участие в Шампионската лига.

