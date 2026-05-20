Арсенал ще прави шампионски парад в Лондон

Арсенал официално потвърди, че ще организира парад с трофея от Висшата лига пред своите фенове на 31 май.

Все още не са разкрити подробности около маршрута на празненствата, но се очаква шествието да започне и завърши около „Емиратс“.

Интересното е, че парадът е насрочен само ден след финала на Шампионската лига срещу ПСЖ, който ще се проведе на 30 май в Будапеща.

Това означава, че футболистите на Арсенал имат възможност да се завърнат в Лондон с два трофея, ако успеят да победят френския шампион във финала на най-престижния европейски клубен турнир.

„Топчиите“ вече си осигуриха титлата във Висшата лига и сега са на крачка от това да превърнат сезона в исторически с евентуален триумф и в Шампионската лига.

Очаква се хиляди фенове на Арсенал да изпълнят улиците на Лондон за празненствата, които могат да се превърнат в едни от най-мащабните в историята на клуба.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com