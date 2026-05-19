Мегазвездата чупи всички рекорди по футболно дълголетие

Светът на футбола затаи дъх пред поредното историческо постижение на един от най-великите играчи в историята! Суперзвездата и капитан на Португалия Кристиано Роналдо напълно очаквано бе включен в окончателния списък на селекционера Роберто Мартинес за Мондиал 2026 г., съобщава Спортал. За 41-годишния хищник пред гола това ще бъде рекордно шесто поредно Световно първенство в кариерата. Неговата феноменална серия започна през далечната 2006 година в Германия, а през това лято Роналдо е готов да поведе "мореплавателите" към бленуваната световна титла.

Разтърсващ жест на почит

Обявеният списък на носителя на трофея в Лига на нациите "А" предизвика огромна вълна от емоции в Португалия поради едно неочаквано и силно символично решение. Съставът се състои от формула „27+1“ играчи. Символичната допълнителна бройка е разплакващо отдаване на почит към звездата Диого Жота, който почина трагично през миналата година и остави огромна празнота в сърцата на фенове и съотборници.

Другата голяма подробност в тактиката на Мартинес е добавянето на четвърти вратар в лицето на Рикардо Вельо. Той обаче няма да бъде картотекиран за мачовете, а само ще води интензивна подготовка с отбора преди официалния старт на Мондиала.

Брутална селекция от милиони

Сред полевите играчи личат имената на истински футболни чудовища, които играят в най-големите европейски и световни грандове. Повиквателни за лагера на иберийците получиха асове като Жоао Кансело, Нуно Мендеш, Рубен Диаш, Жоао Невеш, Витиня, Бруно Фернандеш, Бернардо Силва, Жоао Феликс и Рафаел Леао. С този състав Португалия влиза в турнира като един от абсолютните и най-страшни фаворити за златните медали.

На Световното първенство Роналдо и компания попаднаха в една група с непредвидимите тимове на ДР Конго, Узбекистан и Южноамериканския колос Колумбия. Преди началото на тежките битки в груповата фаза обаче, тимът ще изиграе две ключови контроли на родна земя срещу Чили и Нигерия, за да обиграе състава.

Официален състав за Мондиал 2026:

Вратари: Диого Коща (Порто), Жозе Са (Уулвърхамптън), Руи Силва (Спортинг Лисабон), Рикардо Вельо* (Генчлербирлиги)

Защитници: Диого Далот (Манчестър Юнайтед), Матеуш Нунеш (Манчестър Сити), Нелсон Семедо (Фенербахче), Жоао Кансело (Барселона), Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен), Гонсало Инасио (Спортинг Лисабон), Ренато Вейга (Виляреал), Рубен Диаш (Манчестър Сити), Томаш Араужо (Бенфика)

Халфове: Рубен Невеш (Ал Хилал), Саму Коща (Майорка), Жоао Невеш (Пари Сен Жермен), Витиня (Пари Сен Жермен), Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Бернардо Силва (Манчестър Сити)

Нападатели: Жоао Феликс (Ал-Насър), Тринкао (Спортинг Лисабон), Франсиско Консейсао (Ювентус), ... Педро Нето (Челси), Рафаел Леао (Милан), Гонсало Гедеш (Реал Сосиедад), Гонсало Рамош (Пари Сен Жермен),

