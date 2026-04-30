Край на слуховете! ФИФА се произнесе за Иран

Президентът на ФИФА Джани Инфантино сложи край на спекулациите относно участието на Иран на предстоящите финали на Световното първенство по футбол. По време на конгреса на централата швейцарецът бе категоричен, че иранският национален отбор ще заеме своето място на шампионата, а мачовете му ще се проведат на територията на Съединените щати, както е предвидено по програма.

Мисията на футбола: Мир и единство

Изявлението на Инфантино идва в момент на изключително обтегнати отношения между Техеран и Вашингтон. Въпреки политическия климат, шефът на световния футбол подчерта ролята на спорта като мост между нациите.

„Разбира се, че тимът на Иран ще е сред участниците на финалите. Отборът ще играе в Съединените щати“, заяви Инфантино. „Причината е проста: трябва да се обединяваме, за да може хората да са заедно. Ето в това е нашата огромна отговорност. Светът се обединява от футбола.“

Групата на Иран и спортните предизвикателства

Националният отбор на Иран попадна в предварителна група заедно с тимовете на Белгия, Египет и Нова Зеландия. Трите двубоя на иранците ще се изиграят на американски стадиони, което ще постави под сериозно изпитание мерките за сигурност и дипломатическия протокол на страната домакин.

Край на слуховете за бойкот

През последните седмици в международните медии се появиха информации, че иранските власти разглеждат възможността да оттеглят отбора си от финалите. Причината бе ескалиращият конфликт на страната със САЩ и Израел. Потвърждението от страна на ФИФА обаче подсказва, че спортните канали за комуникация остават отворени и Ислямската република не възнамерява да се откаже от най-големия футболен форум.

За футболните фенове това решение означава, че Мондиалът в Северна Америка ще запази пълния си блясък, доказвайки за пореден път, че на терена правилата са еднакви за всички, независимо от политическата конюнктура.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com