Математикът, познал три световни шампиона, каза кой ще спечели Мондиала

Германският математик и икономист Йоахим Клемент, който успешно предвиди победителите на последните три световни първенства по футбол, вече направи своята прогноза за Мондиал 2026. Според неговия статистически модел новият световен шампион ще бъде Нидерландия, съобщава vesti.bg.

Клемент придоби популярност, след като правилно прогнозира три поредни световни титли – на Германия през 2014 година, Франция през 2018 година и Аржентина през 2022 година. Любопитното е, че първоначално той създал модела си, за да покаже колко трудно и практически невъзможно е да бъде предвиден победителят на подобен турнир.

„Първия път бях шокиран, когато Германия стана световен шампион в Бразилия, още повече защото всички експерти твърдяха, че европейски отбор никога не е печелил световно първенство в Южна Америка“, признава той пред германското издание Der Spiegel.

Според изчисленията му Нидерландия ще победи Испания на полуфиналите, а след това ще надделее над Португалия във финала и ще спечели първата световна титла в историята си. В другия полуфинал португалците ще отстранят Англия.

Моделът на Клемент не разчита само на футболни показатели. Той включва редица икономически и социални фактори като брутния вътрешен продукт на глава от населението, размера на населението, популярността на футбола в съответната държава, позицията на националния отбор в световната ранглиста и дори елемент на случайност, който според самия учен играе съществена роля.

Въпреки впечатляващата си успеваемост досега, Клемент предупреждава феновете да не приемат прогнозите му като сигурна рецепта за печалба.

„Това е напълно ирационално. Все едно да играете лотария. Ако някой залага пари въз основа на моята прогноза кой ще стане световен шампион, положението му е безнадеждно“, казва той.

За Нидерландия подобен триумф би бил исторически. „Лалетата“ са достигали до финала на Световното първенство три пъти, но никога не са успявали да вдигнат най-ценния трофей във футбола.

Селекцията на Роналд Куман стартира участието си на Мондиал 2026 с двубой срещу Япония на 14 юни. В груповата фаза нидерландците ще срещнат още Швеция и Тунис.

Кой е Йоахим Клемент ?

Йоахим Клемент е германско-швейцарски инвестиционен стратег, икономист и автор с над две десетилетия опит на финансовите пазари. Той е носител на престижната квалификация CFA (Chartered Financial Analyst) и е известен с анализите си в областта на инвестициите, поведенческите финанси, управлението на активи и геоикономиката.

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