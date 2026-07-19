Всичко по темата Световно първенство по футбол

Историческа промяна! Тръмп лично награждава шампионите, по нов начин
Победителят във финала между Аржентина и Испания ще получи специални шампионски пръстени по подобие...
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Победителят във финала между Аржентина и Испания ще получи специални шампионски пръстени по подобие...
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