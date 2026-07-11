Ако Англия падне от Норвегия! British Airways обяви безпрецедентно решение  

Ден преди четвъртфинала на Световното между Англеия и Норвегия, напрежението между двете държави се нажежи до червено, минавайки границите на спорта. Залози започнаха да правят не само феновете, а и авиокомпаниите им.

British Airways и Norwegian Air сключиха най-странния облог в историята на авиацията, като заложиха логото си.

Това съобщи RBC.

Норвежкият превозвач беше първият, който хвърли ръкавицата с оферта в социалните мрежи:

"Хей, British Airways, готови ли сте за облог? Ако Норвегия спечели, в неделя сменяте логото си с нашето в Instagram. Сделка?"

British Airways отговориха светкавично:

"Не залагайте, че не можете да спечелите".

След това норвежците попитаха:

"Това означава ли, че се страхувате?"

Британците отвърнаха – "Страх ли те? Не, приятелю, приемаме предизвикателството".

Кой печели и кое лого ще се смени, ще разберем в понеделник рано сутринта.

Четвъртфиналът между Норвегия и Англия обаче може да бъде отложен, предупреди Daily Mirror.

Причината за това отлагане може да е екстремната жега в Маями. Според публикуваната информация температурата на въздуха ще достигне 29-32 градуса, а усещаната температура в началото на играта ще достигне до 44 градуса.

Международната федерация на професионалните футболни асоциации препоръчва отлагане или отлагане на мачове, ако местната температура надвишава 28 градуса по Целзий.

Победителят в тази среща ще играе срещу по-добрия отбор от двубоя Аржентина и Швейцария.

В Перу пък истерията по звездата на норвежците Ерлинг Холанд.е неописуема. Няколкостотин новородени по време на Световното първенство по футбол вече бяха кръстени на негово име. 2026 бяха кръстени на звездата на норвежкия национален отбор, пише L'Equipe.

48 бебета се казват Холанд, а 91 - Ерлинг Холанд.

"Футболните звезди вдъхновяват перуанците да дават на децата си запомнящи се и популярни имена," каза Иван Торес, говорител на перуанската гражданска регистрационна служба.

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