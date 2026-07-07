Ето какво прави Испания почти непобедима на Мондиал 2026

Когато стане дума за Испания, първата асоциация обикновено е красивият футбол, безкрайните подавания и звездите в атака. На Световното първенство през 2026 г. обаче "Ла Фурия" впечатлява с нещо съвсем различно – непробиваема защита.

След победата с 1:0 над Португалия на осминафиналите испанците се класираха за четвъртфиналите и продължават да мечтаят за втора световна титла след триумфа през 2010 година.

Любопитното е, че отборът на селекционера Луис де ла Фуенте все още не е допуснал нито един гол на шампионата. Испания е единственият тим на Мондиал 2026 с подобно постижение, а серията без попадение във вратата вече е историческа.

Испанците записаха шест поредни „сухи мрежи“ на световни първенства – рекорд, който изпреварва досегашните постижения на Италия и Швейцария. Вратарят Унай Симон също влезе в историята с над 609 минути без допуснат гол на световни финали – повече от легендите Икер Касияс и Валтер Дзенга.

В основата на успеха са централните защитници Аймерик Лапорт и младият талант Пау Кубарси, подпомагани от крайните бранители Педро Поро и Марк Кукурея. Пред тях действа Родри, който отново е двигателят на отбора както в защита, така и при изграждането на атаките.

„Този отбор знае как да се бори. Има солидарност, усилие и саможертва. Всички тичат един за друг“, заяви Луис де ла Фуенте след успеха над Португалия.

Разбира се, Испания разполага и с впечатляваща офанзивна мощ. Микел Оярсабал продължава да бележи редовно, Ламин Ямал вече е напълно възстановен, а Педри дирижира играта в халфовата линия.

Според футболните анализатори обаче именно стабилната защита може да се окаже ключът към нов световен триумф. Ако Испания преодолее Белгия на четвъртфиналите, най-вероятно ще се изправи срещу Франция в двубой, който мнозина определят като своеобразен предсрочен финал.

Засега едно е сигурно – Испания печели и с красив футбол., и с желязна дисциплина, която кара съперниците да търсят пролуки там, където просто няма, отбелязват коментатори на BBC.

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