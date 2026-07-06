Феновете полудяха! Невиждани цени на билетите за четвъртфиналите

Билет за мача от 1/4 финала на Световното първенство между националните отбори на Англия и Норвегия е обявен за продажба за 8 милиона долара.

Това съобщи The Daily Telegraph.

Според статията, въпреки че има много по-евтини опции, като цяло билетите за мача, който ще се проведе в Маями в нощта на 12 юли, подобряват историческите рекорди на Световните първенства.

Билетите от варират от $3,200 до вече споменатите $8.05 милиона. Най-скъпите места – във третата категория са от $2,900 до $57,500.

Изданието отбелязва, че настоящото първенство, провеждано в Съединените щати, Мексико и Канада, показва, че феновете са готови да платят огромни суми, за да видят отборите си в действие с очите си.

Падна и още един рекорд. Пакетът, предложен от британската услуга Knightsbridge Circle за 3 милиона паунда (около 4 милиона долара) от шест места в първите редове за финалния мач с достъп до игрището по време на церемонията по награждаване, беше разпродаден за по-малко от ден.

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