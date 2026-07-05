Алекс Сърчаджиева с нова любов! Заби млад лъв

Нов горещ слух плъзна у нас за любимката на народа Алекс Сърчаджиева. Според мълвата из светските среди актрисата се е залюбила със свой по-млад колега.

Говори се, че новата половинка на 43-годишната Алекс е Живко Сираков, който все още не е навършил 33 години, пише bgdnes.bg. Самата Сърчаджиева наскоро потвърди, че в живота ѝ има нов човек, но не разкри самоличността му, като публикува единствено снимка, на която той е в гръб.

Според публикации в светските медии двамата са заедно поне от година, вероятно дори две. Именно това, твърдят запознати, обяснява защо за първи път след смъртта на Иван Ласкин през 2019 г. актрисата не отбелязва в социалните мрежи нито годишнината от кончината му, нито рождения му ден. Тези твърдения обаче не са официално потвърдени.

Живко Сираков завършва НАТФИЗ преди шест години и постепенно се налага на сцената и екрана. Познат е на зрителите от сериала „Вина", където играе Пламен Харизанов, както и от филма „Привличане".

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