Внучка на император показва поезия от стомана край Иракли

Международно общество от артисти, бизнесмени, колекционери и дипломати аплодира творби на световнопризнатата скулпторка Габриела фон Хабсбург край прекрасните плажове на Иракли. Изисканата дама, която пристигна с внука си Карл за откриването на изложбата Double trouble във Вая бийч ризорт, за пореден път пожъна овации с поетичните си композиции от неръждаема стомана, нейният предпочитан материал заради свойството му да отразява слънцето, да променя нюансите си на светлината в зависимост от капризите на небето и да остава ненакърним в своята прецизност.

Цецка и Гроздан Караджови с Десислава Иванова

Нефигуративните форми в стил конструктивизъм – абстрактни триъгълници, окръжности, квадрати и всевъзможните екстравагантно-геометрични комбинации, са ситуирани в интериорите и екстериорите на Вая по ефектно-зрелищен начин от международния куратор Стефан Стоянов, представящ на три континента Габриела фон Хабсбург и още няколко водещи артисти от Европа, Азия и Америка, сред които е и шейх Рашид ал Халифа от управляващата династия на Бахрейн.

Художничката Мика Сав и кураторът Стефка Дончева

Габриела фон Хабсбург, която е внучка на последния австроунгарски император Франц Йозеф, вдъхновено изследва пространството вътре и вън от формите. „Особено тук чудесно се вписват в природата и околната среда, създават прекрасни композиции с дървото и камъка, които са водещи в архитектурата от изцяло естествени материали“, коментира автентичната аристократка.

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Стефан Стоянов пък разтълкува заглавието на експозицията Double trouble съвсем исторически. „През 60-те и 70-те години на миналия век е било табу представители на монархически фамилии да бъдат творци. Габриела е от първите, които го разрушава.“ А сред първите гости, които Добрин Иванов и семейството му посрещнаха за изисканото събитие, бяха Гроздан и Цецка Караджови, меценатът от Вашингтон Андреа Бруйет Родригес, бизнесдамата Лукреция Вали, академик Иван Гранитски и Мариана Петрова, графикът Людмил Георгиев и Мариела Гачевска, журналисти от Дубай…

Графикът Людмил Георгиев с Андреа Бруйет Родригес и Лукреция Вали

Габриела фон Хабсбург с внука си Карл

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