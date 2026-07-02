Ралица Паскалева призна за Ламбо

Ралица Паскалева си спомни за великия Стефан Данаилов. Актрисата е сред възпитаниците на Ламбо в НАТФИЗ и с вълнение разказа в ефира на NOVA за човешката му страна.

"Той не ни плащаше само обяда, когато излизахме. Случвало се е, ако разбере, че някой студент се бави с плащането на семестъра, тайно да го покрие. Ако чуе, че някой закъснява, защото няма пари за бензин, изпращаше шофьора си да зареди колата. Пица имаше за всеки", разказа Паскалева в "На кафе".

Както стана ясно, актрисата излиза от "Игри на волята" и на нейно място като водеща влиза Ивет Лалова.

"Решението е изцяло мое. Няма да влизам в детайли. С Нова телевизия имаме страхотни, грандиозни творчески проекти, за които хората съвсем скоро ще разберат", увери Паскалева.

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