Роналдо и Джорджина се появиха след тайната сватба

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес направиха първата си публична поява като съпрузи.

След тайната си сватба в Португалия, двамата бяха заедно с децата си на стадиона в Рияд, където подкрепиха Ал Насър в началото на новия сезон. Тя изгледаха от ВИП ложата мача между срещу Ал Фатех

Появата им идва само четири дни след тайната церемония, която цял свят очакваше и която се превърна в тема номер едно сред фенове и последователи.

Роналдо и Джорджина сключиха граждански брак на 11 август в Кашкайш, Португалия. Церемонията е била изключително скромна и интимна - на нея са присъствали децата им и малък брой свидетели.

Двамата пазиха подробностите около сватбата далеч от медиите. Новината стана публично достояние, след като Роналдо сподели снимка на сватбените им халки.