Уникална дестинация на няколко часа от София крие пейзажи като от друга планета

На около 546 километра от София се намира място, което трудно се вписва в представата за обикновена природна забележителност. В окръг Бузъу, Румъния, земята е покрита с десетки малки конуси, а калта непрекъснато се движи и бълбука.

Това са калните вулкани край Берка - природен феномен, който наподобява вулканична дейност, но без лава и пепел, пише Romanian Friend, предава businessnovinite.bg. Вместо тях от земните недра на повърхността излизат вода и глина, които образуват кални конуси.

Районът е обявен за природен резерват и е част от геопарк, включен в глобалната мрежа на ЮНЕСКО.

За разлика от обикновените вулкани, при калните няма магма. В основата на явлението са природни газове, които идват от голяма дълбочина под земята. Те преминават през глинести пластове и подпочвени води и постепенно избутват сместа към повърхността.

При излизането си водата и глината се превръщат в кал, която се натрупва около отворите и образува малки конуси, наподобяващи вулкани.

Процесът е постоянен, макар и сравнително бавен. Газовете продължават да излиза на повърхността, а преди да се спука поредният кален "мехур", често се чува характерно бълбукане.

В света има повече от 1000 кални вулкана, но сравнително малко от тях се намират в Европа. Подобни природни образувания има в Азербайджан, Италия, Украйна и Русия, както и на други места по света.

Районът край Берка е покрит със сива, суха и напукана земя, а растителността е оскъдна. На места се образуват големи пукнатини, а между тях се издигат калните конуси.

Именно необичайният релеф придава на местността вид, който често е сравняван с лунен пейзаж.

Най-известните места в района са Големите кални вулкани (Pâclele Mari) и Малките кални вулкани (Pâclele Mici). Има кални образувания и в местността Бечу, където могат да се видят по-активни кални басейни.

Формите и размерите на вулканите не са постоянни. В зависимост от активността под земята някои конуси постепенно се разрушават, а на други места се появяват нови.

Разстоянието от София до калните вулкани край Берка е около 546 километра, а пътуването с автомобил отнема приблизително 7 часа.

Маршрутът преминава през Дунав мост, района на Букурещ и продължава към Бузъу. Оттам се поема към Берка и района на калните вулкани.

Най-добре е посещението да бъде в сух ден. След дъжд теренът става кален и хлъзгав, а при силно слънце в района почти няма сянка.

Посетителите трябва да внимават и да не стъпват в кратерите, тъй като на места калта е дълбока и лесно може да се затъне.