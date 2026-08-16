Последна държава в Европа отмени забраната жени да я управляват

Една от най-консервативните монархии в Европа променя правило, действало в продължение на векове. Лихтенщайн ще позволи на жените да наследяват трона наравно с мъжете, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на княжеския дом. Оттук нататък първородното дете ще става наследник независимо от пола си. Промяната е особено символична за държава, която разреши на жените да гласуват на национални избори едва през 1984 г.

Първото дете вече печели трона

Историческото решение беше обявено от престолонаследника Алоис в речта му за Националния празник на страната. По думите му промяната е получила необходимото одобрение от две трети от членовете на княжеското семейство, които имат право да участват в подобни решения.

„Линията на наследяване ще бъде променена от мъжко първородство на абсолютно първородство“, заяви Алоис. Това означава, че в бъдеще най-голямото дете в семейството ще бъде наследник и впоследствие княгиня или княз на Лихтенщайн, без значение дали е момче или момиче.

Новото правило обаче няма да размести вече установените позиции в началото на наследствената линия. Официалният държавен глава остава княз Ханс-Адам II, който през 2004 г. предаде по-голямата част от ежедневните си правомощия на най-големия си син Алоис. Престолонаследникът е на 58 години, а най-голямото от четирите му деца е 31-годишният принц Йозеф Венцел, който остава следващият наследник.

Малка държава, но силен княз

Лихтенщайн е притиснат между Швейцария и Австрия, има площ едва около 160 кв. км и население приблизително 40 000 души. Макар размерите му да са миниатюрни, княжеската институция там разполага с необичайно големи правомощия за съвременна европейска монархия.

Управляващият княз може да налага вето върху резултати от референдуми, да назначава съдии и да освобождава правителството, посочва Асошиейтед прес. Конституционният модел на страната определя властта като споделена между княза и народа, което прави Лихтенщайн доста различен от европейските монархии, в които владетелят има предимно церемониална роля.

Жените получиха глас чак през 1984 г.

Новото правило за трона изпъква още повече на фона на сравнително близкото минало. Лихтенщайн е последната европейска държава, която въвежда избирателни права за жените на национално ниво - това става едва през 1984 г. след референдум, на който решението е одобрено от мъжете избиратели.

Четири десетилетия по-късно страната вече има и първата жена начело на правителството. Бригите Хаас положи клетва като премиер на 10 април 2025 г. и продължава да ръководи кабинета и през 2026 г.

Промяната в княжеския дом няма да даде на Лихтенщайн жена владетел в непосредствено бъдеще, защото настоящите наследници запазват местата си. Новото правило ще се прилага занапред, така че при следващите поколения първородната дъщеря вече няма да бъде измествана от по-малък брат.