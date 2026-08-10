Хари отправи поканата към Чарлз

Принц Хари е протегнал ръка за помирение към баща си крал Чарлз III, канейки го на предстоящите игри „Инвиктус“ в Бирмингам.

Според близки до кралското семейство, херцогът на Съсекс силно се надява баща му да застане до него по време на събитието, което би било ключова стъпка към изглаждане на отношенията им.

Оптимизмът на Хари идва след скорошната кратка среща в имението „Хайгроув“, където кралят за първи път от четири години е видял внуците си Арчи и Лилибет.

Въпреки скорошните си правни затруднения във Великобритания, Хари е твърдо решен да възстанови връзката между баща си и децата.