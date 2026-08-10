Голямо щастие за Силвия Петкова

След четири години без мъж до себе си и дълъг период на възстановяване, Силвия Петкова отново откри любовта. Мъжът, който успя да разбие леда около сърцето на любимата актриса, е татуираният чаровник Мартин Керезов.

От екстремни емоции до пълен релакс

За първи път Силвия сама показа новия си любим в социалните мрежи. Тя сподели кадри от лятно приключение на джет, в което именно Мартин е човекът, успял да я убеди да се качи на мощната машина.

"Никой никога няма да повярва! Ама! Ей на?! И на мен се случи - возих се на джет... Благодаря ти, Марти! Не мисля, че е раждан друг, който да успее... Да се помни!", написа многозначително актрисата.

Мартин вече е част от семейството

Новата връзка на Силвия изглежда повече от сериозна. Потвърждение за това е и първата публична снимка на Мартин Керезов, на която той позира заедно с 9-годишния син на актрисата - Сива. Очевидно красавецът вече е приет в най-близкото ѝ обкръжение.

Краят на 4-годишното чакане

Появата на Мартин идва броени месеци, след като звездата от „Пътят на честта“ и „Революция Z“ откровено призна, че след раздялата си с режисьора Зоран Петровски любовният ѝ живот е бил в пълен застой. Тогава Силвия заяви, че търси нещо истинско и дълбоко. Актрисата бе категорична, че не се отдава на случайни истории. "Ако се появи някой, ще е до края на живота", сподели тя през май.

Изглежда, че след като отдели време да излекува разбитото си сърце, да подреди новия си дом за себе си и Сива и да се посвети на актьорството, Силвия Петкова най-накрая е дочакала правилния човек в лицето на Мартин.