Хороскоп: Телецът си връща свободата, Близнаците печелят битка без думи
2 септември носи яснота във взаимоотношенията и кара няколко зодии да поставят твърди граници
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2 септември носи яснота във взаимоотношенията и кара няколко зодии да поставят твърди граници
Учени откриха любопитна връзка между храненето с други хора, психичното здраве и състоянието на мозъка
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Днес е ден, в който смело трябва да заявите себе си
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Информациите, че синът им Курт Ефе ще има сестричка, предизвикаха вълна от реакции
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