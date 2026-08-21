Седем сигнала издават тайната на щастливата котка

Котките рядко показват емоциите си толкова очевидно, колкото кучетата, но поведението им може да разкрие дали се чувстват спокойни и щастливи. Ветеринари посочват седем характерни сигнала, по които стопаните могат да разпознаят доброто настроение на своя любимец. Сред тях са определена позиция на опашката, добър апетит, търкане в човека и дори обичайното драскане. Признаците са описани от експерти пред Parade Pets.

Само един признак обаче не бива да се тълкува изолирано. Ветеринарни източници отбелязват например, че мъркането често съпътства удоволствието и спокойствието, но понякога може да се появи и при стрес или неразположение, затова цялостният език на тялото остава важен.

Опашката казва много

Един от най-разпознаваемите сигнали е опашката, изправена нагоре и извита в края като въпросителен знак. Ветеринарят Чърл Бонк обяснява, че при спокойна и щастлива котка тя често е отпусната и леко извита. Подобна позиция се свързва и със социална увереност и желание за приятелски контакт.

Друг знак е лекото потреперване на опашката. Според Бонк то може да се появи от вълнение, когато котката се радва да бъде около определен човек. Важното е опашката да изглежда отпусната, а не скована и напрегната.

Когато котката ви „говори“

Мъркането е най-познатият сигнал, но не е единственият. Ветеринарният лекар Ейми Уорнър посочва, че котка, която се чувства сигурна, може да издава и трели или звуци, наподобяващи птиче чуруликане. Някои животни просто са по-гласовити от други и това е част от индивидуалния им характер.

Търкането на главата и бузите в стопанина също има свое значение. Котките имат ароматни жлези по тези части на тялото и така оставят своя мирис върху човек, около когото се чувстват комфортно. „Когато котката се търка във вас, тя оставя този аромат“, обяснява Бонк.

Следването на стопанина из дома също може да показва привързаност и удовлетворение. Уорнър обаче предупреждава, че обратното не означава непременно проблем - някои котки предпочитат повече самостоятелност и могат да бъдат напълно спокойни, без постоянно да търсят човешка компания.

Апетитът и драскането също издават настроение

Добрият и постоянен апетит често показва, че котката се чувства комфортно и спокойно. Рязката промяна в хранителните навици обаче заслужава внимание, защото котките умеят добре да прикриват заболяване или слабост, посочва Уорнър.

Последният от седемте признака е драскането. Ветеринарят Лайза Кан обяснява, че това е напълно нормално котешко поведение - чрез него животното разтяга мускулите си и оставя както следи от ноктите, така и ароматни маркери от жлезите по лапите си.