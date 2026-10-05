Златният часовник на Лукашенко привлече внимание. Цената му е впечатляваща

Една малка подробност във външния вид на Александър Лукашенко привлече вниманието - часовникът на дясната му ръка. На архивни снимки се вижда модел Patek Philippe Calatrava 5120J, изработен от 18-каратово жълто злато, пише изданието „Телеграф“. Въпреки изчистения си вид часовникът е колекционерски и цената му на вторичния пазар е около 20 000 евро. Данните на WatchCharts също поставят пазарната стойност на модела в сходен диапазон.

Злато, но без показност

Patek Philippe Calatrava 5120J е далеч от претрупаните модели, които демонстрират лукс от пръв поглед. Часовникът е с класически и сравнително минималистичен дизайн, корпус от 18-каратово жълто злато и тънък профил.

Моделът, посочен от „Телеграф“, е без секундната стрелка, която сме свикнали да виждаме при повечето часовници, а каишката е от кожа. Именно сдържаността е една от отличителните черти на линията Calatrava на швейцарската марка.

Около 20 000 евро на вторичния пазар

Моделът вече не се произвежда и днес има колекционерска стойност. УНИАН посочва цена около 20 000 евро, а специализираната платформа WatchCharts оценява близък вариант от серията 5120J на приблизително 22 095 долара към края на септември 2026 г.

Разбира се, цените на подобни часовници зависят от конкретната версия, състоянието, комплекта документи и кутията, както и от това дали часовникът се продава от търговец или частен собственик. Затова посочената сума е ориентир за пазара, а не непременно цената, на която е бил придобит часовникът на Лукашенко.

Защо часовникът е на дясната ръка

Още по-любопитна е причината Лукашенко да носи часовниците си на дясната, а не на по-разпространената лява ръка. Самият той е обяснявал, че навикът идва от детството му.

По думите му в музикалното училище той учел да свири на баян (вид акордеон). Часовникът на лявата китка му пречел при свирене, затова започнал да го носи на дясната. По-късно опитал да смени ръката, но така и не успял да промени стария навик. Той дори казвал, че практически всички баянисти предпочитат часовника на дясната ръка.

Колекционерски модел от една от най-престижните марки

Patek Philippe е сред най-разпознаваемите имена във високия клас швейцарско часовникарство, а серията Calatrava е известна именно с класическия си дизайн. При модела 5120J луксът не идва от огромен корпус или множество усложнения, а от материалите, механизма и традицията на марката.

Така часовникът на Лукашенко се оказва любопитно съчетание - на пръв поглед семпъл аксесоар, който лесно може да остане незабелязан, но всъщност представлява златен колекционерски Patek Philippe на стойност около 20 000 евро. А фактът, че стои на дясната му ръка, води не до модна тенденция, а чак до уроците по баян от детските му години.