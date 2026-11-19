Принц Хари заяви, че е напълно готов отново да облече военната униформа и да служи на Великобритания, ако обстановката около войната между Русия и Украйна го наложи. Херцогът на Съсекс направи това изявление в подкаст на британския вестник Telegraph, записан по време на посещението му в украинския град Лвов през уикенда.

"Ако бъда помолен да се запиша отново и има такава необходимост, ще бъда там на 100%, за да служа на страната си редом с моите колеги ветерани и военнослужещи", категоричен беше Хари.

Предупреждение за глобална готовност и "невидимата война"

По време на разговора принцът призова за по-сериозно осъзнаване на рисковете от продължаващия военен конфликт и за по-висока готовност - особено сред хората с военен опит.

"Мисля, че всички трябва да бъдем притеснени. Трябва да сме подготвени, а тези от нас, които са служили в армията, трябва да бъдат готови да го направят отново", подчерта той.

Според херцога на Съсекс светът има какво да научи от опита на Украйна, а самата Великобритания на практика се намира в състояние на сблъсък с Русия от почти десет години. "Само защото срещу нас не летят дронове, куршуми и ракети, не означава, че не сме във война", коментира Хари.

Четвърта визита в Украйна и планове за "Инвиктус"

Посещението в Лвов е четвъртото пътуване на принц Хари в Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. По-рано този месец той се срещна с ранени украински войници и взе участие в конференция, посветена на медицинската рехабилитация на пострадалите от бойните действия.

Принцът отново потвърди ангажимента си след възстановяването на мира в страната там да се проведат игрите "Инвиктъс" - международният спортен форум за възстановяване на ранени и болни военнослужещи и ветерани, чийто основател е самият той.

Военното минало на херцога на Съсекс

Принц Хари има десетгодишен опит в британската армия (2005-2015 г.), включително две бойни мисии в Афганистан. В началото на октомври, пред Военния комитет на НАТО в Брюксел, той откровено призна колко тежко е преживял раздялата с армията: "Когато свалих униформата, имах чувството, че не съм загубил просто професията си, а част от своето предназначение и идентичност".

Именно стремежът да остане полезен на бойните си другари го вдъхновява да създаде игрите "Инвиктъс". През годините - включително в интервю от 2017 г. - Хари неведнъж е споделял, че именно военната служба и преживяното на фронта са му помогнали да преодолее дълго потисканата болка от загубата на майка си, принцеса Даяна, която загива, когато той е едва на 12 години.