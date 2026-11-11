Кейт с нови подробности от болницата

В рядко и откровено интервю за списание „Country Life“ - специално издание, подготвено от принца на Уелс като гост-редактор - принцесата на Уелс сподели подробности за своето възстановяване от рак.

На впечатляващ кадър, заснет от фотографа Джош Шинър, 44-годишната Кейт е уловена до дърво, озарена от есенното слънце - визуален образ, който отразява дългогодишната ѝ любов към природата. Облечена в туидено сако на Ralph Lauren, тя разговаря с известния писател Робърт Макфарлейн за ключовата роля, която естествената среда е изиграла по време на лечението ѝ след диагнозата през 2024 г.

„В болницата ми казаха, че възстановяването ми няма да бъде праволинеен процес. Ще има както добри, така и лоши дни, а и ще е нужно време. Същото е и в природата“, споделя тя с искреност. Запитана от г-н Макфарлейн къде намира основния си източник на надежда, Кейт отговаря, че именно уроците на природата ѝ напомнят, че не сме сами и че сме свързани с нещо по-голямо от самите нас.

Описвайки я като „тих учител“ в трудни периоди, принцесата добавя: „Усещането за връзка, наличието на доверени хора около теб и места, където намираш душевен мир, могат да бъдат от огромно значение в най-тежките моменти.“

Кейт споделя и личния си подход към възпитанието на принцовете Джордж и Луи и принцеса Шарлот. Тя се старае да им дава „свобода да изследват, вместо постоянно да им казва какво да гледат или какво да мислят“. Бъдещата кралица изразява тревога, че в съвременния свят, завладян от динамични технологии, младите хора развиват високи нива на стрес и тревожност. По думите ѝ природата е най-добрата алтернатива, която помага на децата да развиват въображението и творчеството си извън екраните.

Самата тя си спомня детството си и безгрижните дни край потоците, събирането на къпини и усещането за абсолютна свобода сред природата. Принцесата изразява и благодарност към благотворителната организация „Mind Over Mountains“, чиято дейност подкрепя психичното здраве чрез разходки на открито. През януари тя се присъедини към събитие на фондацията в националния парк „Пийк Дистрикт“, за да се запознае отблизо с ползите от този подход.

„Природата не изисква нищо от нас. Тя не ни съди и не очаква да постигаме определени резултати - просто ни позволява да бъдем себе си. За мен тя винаги е била убежище“, споделя тя.