Шефът на Епъл се охарчи в Капалъчаршъ, купи си килим за изумителна цена

Главният изпълнителен директор на Епъл Тим Кук е закупил килим за 18 000 долара (около 904 000 турски лири) от магазин в прочутия истанбулски покрит пазар Капалъчаршъ. Покупката е направена по време на посещението му в Турция, а подробности за характеристиките на избраното изделие не са оповестени, пише турското издание "Сьозджю".

На 10 ноември Кук разгледал историческия пазар, който е сред забележителностите на Истанбул. По време на разходката си той влязъл в магазин за килими, където харесал изделие, за което платил внушителната сума от 18 000 долара.

Обиколка на Турция

Тим Кук пристигна в Турция на 8 ноември и посети няколко места в Истанбул. Една от първите спирки в програмата му беше историческият Капалъчаршъ. Заедно с популярния създател на съдържание Джем Башак той разгледал пазара, а по-късно публикувал снимка от посещението си в социалните мрежи с посланието: „Здравей, Истанбул! Изключително развълнуван съм, че съм в тази прекрасна страна“.

В Истанбул Кук посети и магазина на Apple на улица „Багдат“. Той присъства и на събитието „From Earth to Sky“, организирано в партньорство между Apple и турската модна марка Les Benjamins по повод 15-ата годишнина на бранда.

В събитието участва и основателят и дизайнер на марката Бюнямин Айдън. Обсъдени бяха процесът по създаване на колекция, вдъхновена от Кападокия, както и използването на технологиите на Apple в производството.

След посещението си в Истанбул Кук отпътува за Анкара. На 9 ноември той посети мавзолея „Аниткабир“, където отдаде почит на основателя на съвременна Турция Мустафа Кемал Ататюрк. Снимки от посещението бяха публикувани в социалните му мрежи. „За мен беше чест да посетя Аниткабир в Анкара и да отдам почитта си в навечерието на Деня за възпоменание на Ататюрк – 10 ноември“, написа Кук.

В турската столица изпълнителният директор на Apple беше приет и от президента Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс. Срещата се проведе при закрити врата, а след нея двамата позираха за обща снимка.

По време на визитата си Тим Кук се срещна и с турската национална състезателка по волейбол Еда Ердем.