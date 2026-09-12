Нов килим за Чарлз ще тъкат в Костандово
Кралят и жена му вече имат две произведения от цеха в градчето край Пазарджик
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Кралят и жена му вече имат две произведения от цеха в градчето край Пазарджик
Веднага след коронацията се свързал с българската фабрика и поискал специална поръчка за дома му в Уелс
Той е за имението на монарха в Уелс
В театъра "Долби" текат последни трескави приготовления
Азиатскитете номади използвали килими в палатките си за предпазване от студа и влагата
Филмът им "Майка и син" е в конкурсната програма на кинофестивала
Подходящата форма и цвят могат да преобразят жилището
За втора поредна година на 2 май в Чипровци се провежда фестивал на килима. В него участват деца, които рисуват мотиви от прочутите постелки, жени, ко...
Астрологическа прогноза за периода от 31 януари до 6 февруари 2015 година Дочакахме приветлива седмица. 31 януари ще премине в ненатоварваща суматоха...
Чипровци. Празник на прочутия чипровски килим започна в Чипровци. Целта ни е да популяризираме традиционния занаят, към който се насочват все по-малко...
Чипровци. На 2 май Чипровци ще се превърне в голямо ателие на открито за тъкане на прочутите местни килими, каза за „Стандарт" кметът на града Анатоли...
Силистра представя България в международния проект "Желания Дунав" Силистра. Плетена лента, дълга 2 875 км., ще покаже връзката между хората по по...
Стара Загора. Община Стара Загора вдига арка и разпъва червен килим за абитуриентите от випуск 2013-та по време на баловете в града тази година. Праз...