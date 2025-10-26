Нов килим за Чарлз ще тъкат в Костадиново

Крал Чарлз III вероятно скоро ще попълни колекцията си от български килими. След като премиерът Росен Желязков покани монарха да посети нашата страна за трети път, в цеха в Костадиново са готови да изтъкат поредното си произведение за британския двор.

Чарлз III и жена му Камила вече имат две творби на майсторите от градчето край Пазарджик. Втората бащата на Уилям и Хари поръчва след коронацията си. Както се знае, той е и успешен художник и има много специално отношение към визуалните артефакти. Кралят е истински естет, категорични са анализаторите на вкусовете в династията.

Като принц и престолонаследник Чарлз гостува в България през 1998 година, когато присъства на ромска сватба в Столипиново, и през 2003-а.

Български тъкани килими от Костадиново притежават Версай, Бъкингамският дворец, лятната резиденция на кралица Виктория, внучката на Уинстън Чърчил, Мик Джагър и много други.

