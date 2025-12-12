Порязаха тежко с парите наша обичана актриса

„Няма да взема коледната добавка, защото получавам с 4 лв. повече от минимума“, каза пред „Ретро“ актрисата Латинка Петрова.

Както стана ясно, 536 хиляди пенсионери, които получават пенсии и добавки до линията за бедност от 638 лв., ще получат по 120 лева бонус за Коледа.

Според Петрова би било редно добавка да вземат всички пенсионери:

„Трябваше да има за всички, разбира се. Смехотворно е това, което се случва, но… Да са живи здрави тези, които я получат. Да хапнат месце. Какво да се прави, дотук я докарахме, сами сме си виновни. Защото като правим избори, не внимаваме, ами бутаме там, да върви. Там бъркаме всички ние“.

Известната комедийна актриса е притеснена какво ще се случи с пенсионерите след 1 януари, когато официално влизаме в еврозоната и българският лев отива в историята. От тази дата еврото става единствената официална платежна единица, въпреки че в продължение на един месец след това и левът, и еврото ще бъдат едновременно законни платежни средства. Връщането на ресто обаче ще бъде само и единствено в единната европейска валута.

Актрисата очаква, че голям процент от възрастните хора ще бъдат объркани в началото, и се опасява, че много от тях могат да станат жертви на измами след 1 януари:

„Сега ще тръгнат мошениците. Ще започнат малките измами в суперите, където връщането трябва да бъде в евро. Пенсионерът със стотинките я ги разбере, я не и докато ги изчисли, сметката му отишла вече. Така че аз се опасявам от мошениците, които ще плъзнат, тези, които ще гледат бързо да заведат пенсионерите до банкоматите, за да могат да им приберат паричките. Въобще, диво племе сме. Диво племе!“, ядосва се Латинка.

Тя съвсем не е изненадана от влошената напоследък политическа ситуация в страната. На въпроса какво би искала да каже на политиците в момента, тя отговаря така:

„Какво да им кажа… Толкова е трудно да се прави ново правителство, просто да седнат, да кротуват. Освен това отвратителният им език е непоносим! Това го няма и в уличните свади, това го няма в кръчмите! Такъв език на омраза, на отвращение, толкова нецивилизован речник на всички депутати, абсолютно на всички. Просто това не е било по българските земи. Не е било!“.

И добави: „Ние не си познаваме депутатите. А те са с имунитет, тях не ги закачат за абсолютно нищо. Аз съм за това – никакъв имунитет за депутатите! Нали сме равни? Къде отиде „равни“?“.

Коледните празници обичаната актриса ще прекара с най-близките си хора. „Вкъщи ще си бъдем със семейството на дъщеря ми, аз мъжът ми, синът ми. Ще бъде скромно тържество, както всяка година, но важното е да сме здрави, да го доживеем, защото в България вече само се пожелава здраве, нищо друго, защото другото е с много пари“, завършва театралната ни легенда.

