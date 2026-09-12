Гола, нахална, но не млада: Салма Хайек взриви мрежата на 60
Актрисата посрещна юбилея без бански
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Актрисата посрещна юбилея без бански
Овациите продължиха няколко минути и просълзиха носителката на „Оскар“, „Еми“ и „Тони“
Актрисата остана смаяна от случилото се – направи гримаса, засмя се и напусна зоната за снимки
Актрисата от „Зомбита“ си отиде внезапно, а колегите й се сбогуват с момичето, чиято усмивка „озаряваше всяка стая“
Актрисата обожава Фийби и всичко, което сериалът ѝ е дал, но има една молба от феновете, която я кара да казва твърдо „не“
Тъжната новина съобщи самият бизнесмен
По първоначални данни актрисата вероятно е починала от естествени причини
Основател на кукления театър в Русе
Започнах да скърбя четири години преди той да си отиде, споделя актрисата
Тя бе на на 94-годишна възраст
Нарича го Панчито
Не се съобщава причината
Актрисата се преобрази за романтичната комедия „It Happened One Summer“ и шеговито призна: „Оказва се, че блондинките наистина се забавляват повече“
Наталия Дончева бе сред любимите на френската публика
Наталия Дончева е дъщеря на известния български актьор Пламен Дончев и французойката Режин Виолет Маргьорит
Последната роля на Живка Ганчева е през 2019 г.
Тайните за вечна младост на Гергана Стоянова
Нейни близки се чудят дали е истина
Тя бе на 81-годишна възраст
За ролята й в "Плът"