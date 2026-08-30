Отиде си първата жена на Ивайло Караньотов

Отиде си актрисата Юлиана Караньотова. Това съобщи във Фейсбук известният бизнесмен и шампион в леката атлетика от близкото минало Ивайло Караньотов, чиято първа съпруга бе тя.

"Сбогом, Юлианке", гласи публикацията му.

В коментарите към тези думи дъщеря им Карина Караньотова - журналистка в БНТ, публикува техни общи снимки. Карина е и доведена дъщеря на Аня Пенчева, както и внучка на голямата актриса Славка Славова.

"Скъпата ми мама ни напусна. Поне от този свят. Бях до нея до последния дъх. Любяща, всеотдайна, майчице, благодаря ти! Бъди свободна и красива! Каквато винаги си била.

"Ние умираме като хора, но не като творения на Бога. Плътта е, която умира... Смъртта в този случай е едно освобождаване от човешкото, за да възтържествува Божественото, разумното, да дойдем до истинския живот, където страданията престават да имат власт над нас." Учителят", пише в публикацията си Карина Караньотова.

Юлиана Караньотова е участвала във филма La Donna e mobile - една от първите български ленти от началото на демокрацията, заснета през 1993 г. Сценаристи на филма са Любен Дилов-син и Нидал Алгафари, който е и режисьорът на лентата.

Филмът, чието име от италиански означава "Жената е подвижна", разказва за Ани (в ролята е Юлиана Кънчева, адашка на Караньотова) - красиво момиче, приковано в инвалидна количка след тежка катастрофа. Животът й е между прозореца и грижите на родителите й. Всяка нощ Ани разговаря с радиожурналиста Радо.

Той я използва за свое предаване, но не иска да свърже живота си с нейния, въпреки че тя го обича. Но става чуда – мъчително и трудно тя прохожда. Нейната съратничска по съдба – Жаки, не намира сили да се бори. Тя изпада в депресия, присъединява се към секта. Прохождането на Ани я отвежда в един свят на духовни инвалиди.

Юлиана Караньотова участва и във филма "Театър, любов моя".