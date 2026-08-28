Гръцка банда открива концерта на Blackbriar в София

Гръцката банда OCEANDVST се присъединява към концерта на Blackbriar в София на малката сцена на Vidas Art Arena на 26 септември. Концертът ще бъде част от европейското турне A Thousand Little Deaths, с което Blackbriar представят едноименния си трети студиен албум и характерната си смесица от симфоничен и готик метъл. Билети за събитието може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 35 евро.

Създадени през 2017 г., OCEANDVST бързо изграждат репутация със своята неудържима енергия, емоционално заредени изпълнения и искрени текстове, посветени на ума и душата, изолацията и себепознанието. Вдъхновявайки се от емo стила и алтърнатив икони като Paramore и My Chemical Romance, както и от артистичната интензивност на Bring Me the Horizon и Bad Omens, бандата изгражда звучене, което е едновременно интимно и експлозивно.

Мисията на OCEANDVST е много проста: да накарат хората да се почувстват разбрани. Концертите на бандата потапят публиката в истории за разбити сърца, вътрешни битки, надежда, създавайки атмосфера, в която слушателите могат да видят и усетят себе си във всяка нота. Съчетаващи въздействащи мелодии, атмосферична тежест и дълбоко лични истории, гърците създават музика за всеки, който се чувства изгубен в хаоса на собствените си емоции.

След издаването на дебютното EP Escape Route (2017), дългосвирещия им албум FLOATING (2021), както и поредица от сингли, издавани между 2019 г. и днес, бандата споделя сцената с артисти като Palaye Royale и Smash Into Pieces, като и разпродава множество концерти в родната си Гърция. През 2026 г. OCEANDVST официално подписват с LIFE OR DEATH и издават делукс версията на death is an open door (2026), поставяйки началото на нова ера за бандата, докато продължава да разширява своето влияние в света на тежката музика.

Оставащи бройки билети за концерта на Blackbriar и OCEANDVST на 26 септември на малката сцена на Vidas Art Arena може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 35 евро. Актуална информация следете тук.