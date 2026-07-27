Метъл приказката в Пловдив завърши с щур купон

След три дни, които събират поколения пред сцената, обединени от осмото чудо на света, музиката, Hills Of Rock 2026 завърши с Electric Callboy, банда, която с лекота съчетава синтпоп естетика от 90-те, алтернативен рок и експлозивен метълкор. Резултатът е повече от ясен: звук, който не признава жанрови граници и публика, готова да последва групата във всеки следващ неочакван музикален завой. На Гребната база в Пловдив цареше истинско парти, докато немците се вихреха на сцената в цветните си 90-тарски костюми, а на всеки няколко песни от сцената хвърчаха конфети и пироефекти. Снощният спектакъл, първи за Electric Callboy в България, беше доказателство, че вкусът на публиката у нас се разви бързо през последните години и днес е далеч по-широк, отколкото на старта на най-големия фестивал за рок и метъл музика у нас - Hills of Rock.

Преди тях на Главната сцена настроението бе съвсем различно, когато още една банда направи дебюта си на българска земя, а именно Lamb Of God. С гневния, сякаш излязъл от дебрите на ада глас на фронтмена Randy Blythe и огньове, пренасящи ни в съвсем различни светове, бандата тотално взриви всички, които се бяха събрали да усетят отблизо разрушителната енергия на Lamb of God. “Виждайки всички вас тази вечер, нямам представа защо ни е отнело толкова време да дойдем в България” - така посрещна Blythe българската публика, която крещеше и се вихреше отпред, сякаш няма утре.

Денят бе открит от безкомпромисен сет от страна на Deafheaven, а веднага след тях на сцената се качиха готик-дуум англичаните Paradise Lost. В третата, последна вечер от Hills Of Rock видяхме и Nevermore, бандата, която започва нова глава в музикалната си история, водена от двама от своите легендарни членове - китарният магьосник Jeff Loomis и барабанистът Van Williams, а на другите две сцени “На Тъмно” и Power Stage се вихриха фенове на банди като Orbit Culture, Sunblinds, Velian, Black Tooth. Със сет и присъствие, достойни за хедлайн позиция, малко преди 22 ч.на Power Stage се качи българската група Цар Плъх. Младата банда, част от независимото обединение Projector Plus, по нищо не отстъпваше на артистите от главната сцена - с пироефекти, безкомпромисно изпълнение, страхотен, тежък звук, съркъл питове пред сцената и публика, която пее текстовете им с пълен глас.

Hills Of Rock 2026 отново събра хора на едно място от различни стилове, култури и поколения - фестивалът, на който идваш заради музиката, но оставаш заради хората.

Благодарение на програмата на Hills of Rock 2026 за жестов превод, който дава на хората с увреден слух пълноценен достъп до случващото се на сцената, Гребната база за поредна година беше територия на свобода, равноправие и свързаност. Защото музиката е за всички.

Hills Of Rock се завръща и през 2027, а първата серия от промо билети за най-нетърпеливите фенове се изчерпа само за час. Следете за следващата категория билети за Hills of Rock 2027 в мрежата на Ticket Station.

Съвсем скоро се очакват и първите имена за новата фестивална година. Актуални новини и и допълнителна информация - festteam.bg, hillsofrock.bg и ticketstation.bg - и в официалните профили на фестивала в социалните мрежи.