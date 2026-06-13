Skindred се присъединяват към Hills of Rock 2026
Пионерите на уелския рага-метъл идват на мястото на Nothing More, които се оттеглят от лятното си турне в Европа
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Пионерите на уелския рага-метъл идват на мястото на Nothing More, които се оттеглят от лятното си турне в Европа
Tридневни и еднодневни билети има в продажба в мрежата на Ticket Station
Нови артисти и пълен график за Power Stage и На Тъмно допълват фестивалната картина
Фестивалът ще се проведе от 24 до 26 юли 2026 в Пловдив, а билетите вече са в продажба