Любимци на България отново у нас на Hills of Rock 2026

Само седмица след края на HILLS OF ROCK 2025, докато отзвучават и последните акорди на групите от тазгодишното издание на фестивала, а емоциите не са напуснали публиката, HILLS OF ROCK вече настройва сцената за следващата година. Още преди музиката да е притихнала напълно, започва подготовката на седмото издание и следващият HILLS вече диша в ритъма на новите си имена. Godsmack, Vended, Paradise Lost, Nothing More, Nevermore и Of Mice & Men са първите шест групи, потвърдени от Fest Team, които задават началния тон за догодина. Интересът на феновете към фестивала под пловдивските хълмове вече бе категорично заявен със скоростното изчерпване на промоционалните билети „на тъмно“, като нова порция са вече в продажба в мрежата на Тикет Стейшън. Фестивалът влиза в седмата си година с ударен старт с шест ясни групи и дати от 24 до 26 юли в Пловдив. И това е само интрото, пълната програма на HILLS OF ROCK 2026 ще бъде представена постепенно през следващите месеци. Обещанието е за три силни дни, с три мощни хедлайнера - три различни акцента в разнообразната програма за верните фенове на фестивала, но и за новата му аудитория.

Първото голямо потвърдено име за HILLS OF ROCK 2026 е Godsmack, не банда, а рок институция у нас, която повече от две десетилетия диктува правилата на съвременния хард рок. С 13 сингъла №1 в радио класациите за рок и 24 песни в Топ 10, Godsmack са групата с най-много хитове в жанра от 1999 година насам. Осем студийни албума, над 20 милиона продадени копия по целия свят и четири номинации за Grammy затвърждават мястото им сред титаните на световната сцена. Последният им албум “Lighting Up the Sky” (2023) събира цялата им енергия и опит, за да разкаже истории за любов, предателства, социални катастрофи и лични победи, без филтър и с онази директна сила, която винаги ги е отличавала. В Пловдив Godsmack ще представят не само своите вечни химни, но и последните си парчета, с които продължават да пишат историята на модерния хард рок.

Технична виртуозност, иновативно композиране и емоционална дълбочина от следващото име на HILLS OF ROCK 2026 - Nevermore, групата, която започва нова глава, водена от двама от своите легендарни членове – китарният магьосник Jeff Loomis и барабанистът Van Williams. Те поставят началото на завръщане, което отдава почит към наследството на Nevermore, но и обещава нова посока с непоколебимия заряд и креативност, които винаги са ги отличавали. В Пловдив публиката ще стане част от тази нова ера, в която класиката и бъдещето ще се слеят на сцената на Гребната база с новите и все още необявени членове на бандата от Сиатъл.

С повече от 30 години история и над два милиона продадени албума, Paradise Lost остават безспорните крале на мрачната страна на метъла и са третото име за HILLS OF ROCK 2026. Създадена през 1988 в Халифакс, групата е пионер на готик метъла с албуми като „Gothic“ (1991) и емблематичния „Draconian Times“ (1995). В своята кариера бандата винаги е търсила нови посоки – от дуум и дет метъл корените си, през електронни експерименти, до завръщането към тежките китари и меланхоличните мелодии. A през септември 2025 Paradise Lost ще издадат своя 17-и албум – „Ascension“, който обединява всички лица на групата – тежест, емоция и мрачна красота.

Прогресив метъл, индустриални елементи и абсолютна, чиста емоция – това ще донесат от Сан Антонио Nothing More на сцената в Пловдив догодина. Една от най-отличителните банди на съвременната рок сцена с експлозивна енергия и музикална дълбочина, са четвъртото име на HILLS OF ROCK 2026. Между 2014 и 2018 година групата влиза шест пъти в Топ 10 на Billboard Mainstream Rock, включително с хита „Go to War“, който достига №1 през 2017. С албума си „Nothing More“ (2014), групата пробива в Топ 40 на Billboard 200, а през 2018 е номинирана във всичките три рок категории на наградите Grammy, за най-добро рок изпълнение, рок песен и рок албум.

Петото ясно име в програмата за HILLS OF ROCK 2026 са Of Mice & Men – калифорнийската метълкор банда, която от 2009 година насам доказва, че модерният тежък звук може да бъде едновременно безкомпромисен и емоционален. С албума си „The Flood“ (2011), продал над 100 000 копия, и наградата за Най-добър международен нов артист от Kerrang! (2013), групата бързо се утвърди сред лидерите на американската метълкор сцена. В Пловдив публиката ще усети тяхната сурова енергия на живо – заредена с нова сила и опит.

Последното име в този анонс за HILLS OF ROCK 2026 е Vended, бандата от Айова, която олицетворява глада и амбицията на новото поколение метъл. Създадена през 2018 г. от Griffin Taylor (вокали), Simon Crahan (барабани), Cole Espeland (китара), Jeremiah Pugh (бас) и Connor Grodzicki (китара), Vended бързо се превърнаха в една от най-обсъжданите млади групи със своето експлозивно сценично присъствие и яростно звучене, а българската публика може да потвърди това след като ги гледа на живо още през 2022. Сега, по-зрели и с повече опит, Vended се завръщат в Пловдив, за да покажат на публиката, че техният стремеж за световна доминация е по-силен отвсякога.

HILLS OF ROCK 2026 се провежда на 24, 25 и 26 юли на Гребната база в Пловдив, а билетите в мрежата на Тикет Стейшън са на цени от 200 лв. за членовете на Fest Club и 220 лв. за всички останали. За допълнителна информация, следете festteam.bg, hillsofrock.com и ticketstation.bg, както и в официалните профили на фестивала в социалните мрежи.

HILLS OF ROCK 2026 се организира от „Фест Тийм“ ООД, като част от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и с подкрепата на Община Пловдив.

