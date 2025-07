Hills or Rock завърши с гръм и трясък. Ясни са датите за 2026

След три дни на пек, който разтапя асфалта и музика, която разтапя сърцата, Hills Of Rock 2025 завърши с The Smashing Pumpkins. Фестивалът се завръща и през 2026 отново в същите горещи дни на юли - 24, 25 и 26 юли, а първата серия от промо билети за най-нетърпеливите фенове вече се изчерпва в мрежата на Тикет Стейшън на цена от 180 лв./ 92,03 евро. Съвсем скоро се очакват и потвърждения за първите групи на фестивала догодина.

Третият ден бе открит с безкомпромисен сет от VUKOVI, начело с Janine Shilstone, чийто глас и харизма предизвикаха фурор. След тях се случи и първото шоу на Static X, индустриално величие, визуална театралност и неизбежен headbanging още от първата песен. На сцената се качиха и While She Sleeps, които обърнаха Гребния канал с главата надолу - брутална комбинация от агресивен пост хардкор и мръсен градски вайб, които събраха публиката и групата в едно. Преди The Smashing Pumpkins сцената разтърсиха Mastodon, виртуозите, които превръщат метъла в кинематографично изкуство, без да загубят и капка от неговата брутална сила.

На другите две сцени "На Тъмно" и "Строежа" танцуваха и се вихриха фенове на банди като Анимационерите, Wickeda, Taraleshta, Do Sho Band, но черешката на тортата бяха дългоочакваните Dope и HBlockx.

Във всеки един от трите дни бандите от главната сцена отдадоха почит на "Принца на мрака" Ози Озбърн с кавъри или песни, посветени на един от бащите на тежката музика.

Hills of Rock отново доказа, че е фестивал №1 у нас за рок и метъл музика. Тази година родните фенове се насладиха на голямо разнообразие от групи, някои от които за първи път посетиха България, а други - за последен. На сцената на Гребния канал в Пловдив пред многохилядната публика се качиха Gojira, Extreme, Skunk Anansie, Machine Head Sepultura, Fear Factory, Wolfmother, As Everything Unfolds и много други.

Социалната ангажираност на Fest Team за пореден път показа, че музиката е за всички, позволявайки на хора с увреден слух да преживяват музиката на HILLS OF ROCK 2025 пълноценно чрез haptic костюмите на Music: Not Impossible. Фестивалът продължава да бъде акцент в летния календар, събирайки най-доброто от рок и метъл музиката от цял свят. Очакват ни още два дни пълни с безкомпромисна музика, вкусна храна и напитки, голям избор от мърч и много нови спомени.

HILLS OF ROCK 2025 се организира от „Фест Тийм“ ООД, като част от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и с подкрепата на Община Пловдив. Актуални новини и допълнителна информация – на festteam.bg, hillsofrock.com и ticketstation.bg, както и в официалните профили на фестивала в социалните мрежи.

Снимки: Fest Tеam

