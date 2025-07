От тежък хедбенг до бели гълъби - HILLS OF ROCK 2025 продължи с още един паметен ден

След експлозивния старт с Gojira, десетки хиляди фенове отново изпълниха Гребната база в Пловдив на 26 юли, обединени от страстта си към живата музика и неповторимата фестивална атмосфера. Вторият ден на HILLS OF ROCK 2025 бе белязан от още по-мощни звуци, неочаквани символи и безапелационна енергия.

Хедлайнерите на вечерта, Machine Head, излязоха на сцената с гръм и трясък и много пиро ефекти. В публиката се размахваха и надуваеми чукове - още един щрих към шарената фестивална картина, а след бас солото на виртуоза Jared MacEachern, Robb Flynn с усмивка обяви, че това е първият мош пит на бас соло, което някога са виждали за всичките си години на сцена!

В кулминацията на емоционалния си сет, фронтменът сподели, че именно плакат на Ози Озбърн над леглото му е запалил искрата, довела до създаването на Machine Head. Почитта към легендата продължи и във втората вечер на фестивала, по-мълчалива, но не по-малко въздействаща с “Darkness Within” и скандирания от публиката „Ози, Ози!“. А когато в сетлиста дойде и финалната “Halo”, над хилядите фенове на Гребната база неочаквано и символично прелетя бял гълъб - като неканен гост в метъл ритуала, но и като чист символ на мира. Той се превърна в знак на вечерта: сякаш гълъбът на мира и духът на рока напомниха, че в свят, раздиран от войни и кризи, музиката е универсалният език, който свързва хората и създава пространство за свобода и съпричастност.

Под юлското безпощадно слънце, вчера, 26 юли, видяхме още и Sepultura, които отбелязаха 40 години на сцена с прощалното им световно турне „Celebrating Life Through Death“. А Fear Factory дадоха всичко от себе си, а публиката отговори със същата енергия, доказвайки, че музиката е движеща сила в живота на всички, без значение дали за феновете или музикантите. Wolfmother, водени от Andrew Stockdale, потопиха публиката в съвременния хард и блус рок, а началото на деня беше поставено от As Everything Unfolds, млади, секси, яростни и определящи новия стил на модерния съвременен пост-хардкор.

Днес, 27 юли, предстои финалният ден на HILLS OF ROCK 2025, в който на сцената ще изригнат VUKOVI, британските While She Sleeps, индустриалната стихия Static-X, прогресив колосите Mastodon и алтернативните легенди The Smashing Pumpkins – група, без която съвременният рок не би бил това, което е.

И днес фестивалът продължава да доказва, че музиката е за всички – чрез haptic костюмите на Music: Not Impossible, хора с увреден слух преживяват концерта по напълно нов начин. HILLS OF ROCK 2025 остава място за свобода, идентичност и равноправие, защото музиката е за всички.

HILLS OF ROCK 2025 се организира от „Фест Тийм“ ООД, като част от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и с подкрепата на Община Пловдив. Актуални новини и допълнителна информация – на festteam.bg, hillsofrock.com и ticketstation.bg, както и в официалните профили на фестивала в социалните мрежи.









