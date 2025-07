Отиде си джаз легенда, носител на наградата "Грами"

Отиде си джаз легендата Чък Манджионе, чийто хит от 1977 г. „Feels So Good“ определи поп-джаз кросоувъра.

Той почина мирно от естествени причини в съня си на 84-годишна възраст на 22 юли 2025 г. в родния си град Рочестър, Ню Йорк, според WROC-TV и Bartolomeo & Perreto Funeral Home.

Известен с майсторството си на флюгелхорн, Манджионе спечели две награди „Грами“ през 30-годишната си кариера и очарова милиони като себе си в „King of the Hill“. Смъртта му предизвика вълна от почитания в социалната мрежа X, като един фен написа: „Музиката на Чък Манджионе донесе радост на милиони. Почивай в мир, истинска икона.“

Сингълът на Манджионе от 1978 г. „Feels So Good“ достигна 4-то място в класацията Billboard Hot 100, което е рядък триумф за инструментална музика. „Мисля, че хитът се дължи на Bee Gees“, каза той пред Celebrity Cafe. „Saturday Night Fever превзе радио ефира... програмните директори се нуждаеха от алтернатива, а триминутната версия се вписа перфектно.“

Деветминутният албум, съкратен до 3:31, оглави класацията за съвременна музика за възрастни и спечели номинация за „Грами“. Албумът достигна второ място в класацията Billboard 200, само след „Saturday Night Fever“. Успехът му доведе до това, че Манджионе композира „Give It All You Got“ за Зимните олимпийски игри през 1980 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com