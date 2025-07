Над 40 000 души на концерта на Guns N’ Roses у нас

Над 40 000 души изпълниха Национален стадион „Васил Левски“ за дългоочакваното завръщане на Guns N’ Roses у нас – снощният концерт ще остане в историята със своя безкомпромисен сетлист, кипяща енергия и вълнуваща атмосфера и хиляди, които пяха с пълно гърло - "Take me down to the Paradise City

Where the grass is green and the girls are pretty! Take me home....





Юли се превърна в месец на истински рок маратон, който стартира с два съвършени концерта на Dream Theater на Античния театър в Пловдив, последвани от Guns N’ Roses в София, а черешката идва с предстоящото издание на Hills of Rock от 25 до 27 юли – мащабни събития, които издигат фестивалната сцена в България на световно ниво.





Още по-вълнуващо – за първи път у нас и на Балканите, хора с увреден слух преживяват музиката пълноценно чрез haptic костюмите на Music: Not Impossible, осигурени от Fest Team.

