От тежък хедбенг до бели гълъби - HILLS OF ROCK 2025 продължи с още един паметен ден
Machine Head, Sepultura, Fear Factory и Wolfmother превзеха сцената пред хиляди фенове на Гребната база в Пловдив
Следете всички новини, анализи и коментари за HILLS OF ROCK 2025. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Machine Head, Sepultura, Fear Factory и Wolfmother превзеха сцената пред хиляди фенове на Гребната база в Пловдив
Програмата по дни и сцени, фестивалната карта и секцията с най-често задавани въпроси вече са достъпни на официалния сайт hillsofrock.com