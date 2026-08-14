Купища древни съкровища изскочиха от гробница на 5000 години

Огромна каменна гробница на повече от 5000 години разкрива неподозирани тайни за хората, населявали Южна Испания хилядолетия преди нашата ера. Долменът край град Теба в провинция Малага е дълъг около 13 метра и е запазен в изключително добро състояние.

Вътре археолозите са открили човешки останки, слонова кост, кехлибар, морски раковини, върхове на стрели и рядко кремъчно оръжие. Специалистите го определят като една от най-монументалните погребални структури, откривани досега в Андалусия.

Находката е част от некропола Ла Лентехуела и първоначално беше представена от Университета в Кадис през септември 2025 г., но сега отново привлече международно внимание след публикация на „Попюлър меканикс“. Разкопките продължават вече няколко сезона, а археолозите смятат, че мястото може да разкаже много повече не само за погребалните обичаи, но и за начина на живот и връзките между древните общности на Иберийския полуостров.

Каменен коридор с множество тайни

Гробницата далеч не представлява просто една голяма каменна камера. Стените са изградени от изправени каменни плочи с височина около два метра, а вътрешността е разделена на няколко отделения.

Археолозите са намерили няколко костници, което подсказва, че долменът е използван за колективни погребения. Над цялата конструкция някога са били поставени огромни хоризонтални каменни плочи, а върху тях е била насипана могила от пясък и малки камъни.

„Можем да говорим за един от най-монументалните и цялостно запазени долмени в цяла Андалусия“, казва професор Серафин Бесера от екипа на Университета в Кадис.

Слонова кост, кехлибар и необичайно оръжие

Истинската изненада идва от предметите, положени редом до мъртвите. Сред тях има изделия от слонова кост, кехлибар и морски раковини, както и впечатляваща колекция от кремъчни оръжия и инструменти.

Археолозите са открили върхове на стрели, големи остриета и рядка кремъчна алебарда. Именно богатството на погребалните дарове подсказва, че в гробницата вероятно са били полагани хора със специален статут в древната общност.

„Истинският потенциал на тази структура се крие в изключителното ѝ състояние на запазеност, което ще ни позволи да получим подробна представа за начина на живот и вярванията на тези общности“, обяснява съдиректорът на разкопките Едуардо Виханде.

Раковините разкриват нещо неочаквано

Особено любопитни са морските раковини. Теба се намира във вътрешността на Андалусия, далеч от брега, което означава, че тези предмети са били пренасяни на значително разстояние.

„Наличието на морски раковини във вътрешна територия отразява значението на морето като елемент на престиж и съществуването на мрежи за обмен на дълги разстояния“, казва професор Хуан Хесус Кантильо от Университета в Кадис.

Това е една от най-интересните следи в находката - още преди 5000 години различни общности очевидно са обменяли ценни предмети и суровини на значителни разстояния. Кехлибарът, слоновата кост и раковините вероятно са били не просто украшения, а символи на престиж и положение.

Гробница, но вероятно и нещо повече

Долмените са сред най-впечатляващите паметници, оставени от праисторическите общества в Европа. Част от тях са използвани като колективни гробници, но археолозите свързват подобни мегалитни конструкции и с ритуали, обозначаване на територия и демонстрация на принадлежност към определена общност.

Точно затова запазеният долмен край Теба е толкова ценен за учените. След пет хилядолетия каменната му конструкция и предметите в нея могат да покажат не само как древните хора са изпращали мъртвите си, но и какво са ценели, откъде са получавали редки материали и колко сложен всъщност е бил светът им.