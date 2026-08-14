Русия е обявила за международно издирване Конър Кенеди, сина на американския министър на здравеопазването Робърт Кенеди-младши, заради участието му във войната на страната на Украйна. Документите по случая са внесени в Московския градски съд, съобщава The Independent.

Руските власти определят 32-годишния американец като „чуждестранен наемник“. Ако бъде задържан и осъден в Русия, той може да получи между 7 и 10 години затвор.

Тайно заминава за Украйна

Конър Кенеди се присъединява към Международния легион на Украйна през 2022 г. През октомври същата година той публично разкрива, че е участвал във войната през първите месеци след началото на руската пълномащабна инвазия, съобщава Bulgaria ON AIR.

Кенеди разказва, че бил силно разтърсен от случващото се в Украйна и решил да помогне. След като научил за Международния легион, отишъл в украинското посолство, за да се запише.

По думите му почти никой не знаел къде се намира. В САЩ той казал само на един човек, а в Украйна разкрил самоличността си пред един човек, за да не тревожи близките си.

Кенеди дори заявява, че е бил „готов да умре“ в Украйна.

„Съдбата на демокрацията“

След завръщането си в САЩ той защитава публично решението си да участва във войната.

Според него конфликтът в Украйна „ще определи съдбата на демокрацията през този век“. Той призовава желаещите да помогнат на Киев чрез Международния легион, доброволческа дейност или изпращане на медицински консумативи.

Москва твърди, че се е сражавал край Харков

Според руските обвинения Кенеди е участвал във военни действия на страната на Украйна в Харковска област, като е действал под прикритието на местен жител.

Русия преследва и други чуждестранни граждани за участие във войната на страната на Украйна. Сред тях са американецът Инграм Асбил Трейси Джеймс и британският гражданин Шорни Джоузеф Ричард Райън, за когото се твърди, че е бил оператор на дрон.

Подобни обвинения са повдигнати и срещу граждани на Швеция, Колумбия и Чехия.