Тайната падна. Зеленски разкри какво са обсъждали с Вучич

Володимир Зеленски заяви в Белград, че разбира скептицизма на Александър Вучич към европейската интеграция, но Украйна няма време за подобни колебания. Украинският президент направи коментара на обща пресконференция със сръбския си колега по време на първото си официално посещение в Сърбия. Д

вамата са обсъдили европейския път, сигурността, инфраструктурни проекти и бъдещото участие на сръбски компании във възстановяването на Украйна. Зеленски обяви и напредък в преговорите за споразумение за свободна търговия между Украйна и Сърбия.

Разбирам скептицизма на Александър

"Не става въпрос само за реалност и ентусиазъм при избора на посока към ЕС. Разбирам скептицизма на Александър, който той сподели с мен вчера доста подробно. Украйна няма време за скептицизъм, ние сме във война, осъзнаваме и разбираме каква трябва да бъде Украйна в бъдеще", каза Зеленски.

По думите му Европейският съюз има единство по редица ключови въпроси, включително войната, но в същото време трябва да решава и свои вътрешни проблеми. Зеленски призна, че предстои да бъдат балансирани много интереси, но изрази увереност, че Украйна може да постигне желаното.

Вучич даде официална вечеря в чест на украинския президент още след пристигането му в Белград. Зеленски беше посрещнат на летище "Никола Тесла" от сръбския министър на енергетиката и минното дело Дубравка Ханданович.

Сърбия може да участва във възстановяването

Сред основните теми в разговорите са били инфраструктурата, железопътните връзки и сигурността. Зеленски заяви, че има конкретни проекти по възстановяването на Украйна, които Киев и Белград могат да реализират съвместно.

Според него подобно сътрудничество би помогнало както за запазване на съществуващи работни места, така и за създаването на нови в двете държави. Обсъдена е била и тежката ситуация в украинската енергетика след руските атаки срещу топлоелектрически централи.

Зеленски благодари на Сърбия за отношението към украинците, намерили убежище в страната, както и за нов пакет хуманитарна помощ в областта на здравеопазването и енергетиката.

Украинският президент съобщи още, че преговорите за споразумение за свободна търговия между Украйна и Сърбия напредват. Той изрази надежда подготовката да приключи до края на годината. В изходния текст има очевидно разминаване, тъй като първоначално е записано "между Русия и Сърбия", но непосредственият цитат на Зеленски ясно посочва Украйна и Сърбия.

В края на пресконференцията Зеленски напомни, че страната му продължава да живее под постоянна военна заплаха. Само през изминалата нощ Украйна отново беше атакувана с балистични ракети и реактивни дронове.